Lecce, per Saraniti è testa a testa tra Catanzaro e Viterbese

L'intreccio degli attaccanti in Serie C non sembra trovare pace, e adesso il nome maggiormente in auge è quello di Andrea Saraniti. Tra le tante pretendenti del bomber del Lecce è vivo l'interesse della Viterbese, che ha visto sfumare prima Umberto Eusepi (dal Pisa al Novara) e poi Saveriano Infantino, repentinamente tolto dal mercato dal Catanzaro, che parrebbe deciso a puntare sul giocatore: come noto, patron Camilli ha più volte dichiarato chiuso il mercato della sua compagine, ma il tassello lasciato vuoto da Jefferson, difficilmente rimarrà vacante. E se non sarà Saraniti, che comunque i salentini non avrebbero problemi a tenere, si guarderà forse agli svincolati.

Perché proprio il Catanzaro potrebbe tentare il colpo di coda, e ripiombare prepotentemente sull'ex Virtus Francavilla.