Lecce-Pescara 3-1, le pagelle: Mancosu da categoria superiore. Maistro non basta

LECCE-PESCARA 3-1

Marcatori: 13’ e 75’ Stepinski (L), 50’ Coda (L), 67’ Maistro (P),

LECCE

Gabriel 6,5 – Poco impegnato, sfodera una gran parata su Vokic nel momento cruciale del match.

Calderoni 6,5 – Arrembante anche se non è sempre preciso al momento di crossare. (78’ Zuta sv)

Lucioni 6,5 – Insuperabile nel gioco aereo. Comanda la difesa con la solita autorevolezza.

Meccariello 6 – Concentrato nelle letture. Ceter gli va sia solo una volta senza fare danni.

Adjapong 7 – Provvidenziale nelle diagonali difensive con un paio di recuperi prodigiosi.

Paganini 6 – Prezioso tatticamente, non si vede molto ma il suo contributo è determinante.

Tachtsidis 6,5 – Gestisce le operazioni in mezzo, garantendo equilibrio alla squadra. (87' Maselli sv)

Henderson 6,5 – Uomo ovunque del centrocampo giallorosso. Finisce come trequartista.

Mancosu 7,5 – Leader ritrovato. La giocata di classe con la quale manda in porta Coda è da categoria superiore. (77' Majer sv)

Coda 6,5 – Nel primo tempo si divora il raddoppio a tu per tu con Fiorillo. Si riscatta spingendo in rete l’assist delizioso di Mancosu. (77' Pettinari sv)

Stepinski 7,5 – Sblocca il risultato con un gran gol in girata. La chiude in contropiede dopo una bella fuga in velocità. (91’ Dubickas sv)

PESCARA

Fiorillo 6,5 – Miracoloso di piede su Coda, para tutto quello che può. Reattivo tra i pali e nelle uscite.

Balzano 5 – Rischia di causare un rigore con un tocco sospetto. In generale soffre in un ruolo che non gli appartiene.

Guth 5,5 – La difesa alta lo espone alle ripartenze dei giallorossi. Cerca di arginarle, non sempre ci riesce.

Jaroszinski 6 – Si arrangia con l’esperienza. Dei tre dietro è quello che commette meno incertezze.

Bellanova 6 – Regala un saggio delle sue qualità atletiche con alcune discese degne di un quattrocentista.

Omeonga 5 – Tanta corsa, poca qualità. Non è lucido nella gestione del pallone. (57’ Vokic 6,5 – Buon impatto sul match. Con il suo sinistro velenoso recapita tanti palloni nel mezzo).

Fernandes 4,5 – Gara infarcita di errori, sciagurato quello con il quale avvia il contropiede di Stepinski, affossando le speranza di rimonta.

(80’ Memushaj sv)

Maistro 7 – Piedi buoni e personalità da vendere. Splendida la pennellata con la quale riapre la partita.

Masciangelo 6 – Ha gamba e ci crede fino alla fine. Nel finale si fa ammonire per simulazione.

Ceter 6 – Si sbatte muovendosi tanto sul fronte d’attacco. Quando parte è difficile contenerlo.

Belloni 5 – Tagliato fuori dalla manovra, non la vede praticamente mai. Zero tiri verso la porta. (57' Busellato 5,5 - Nervoso, si fa ammonire e rischia pure il secondo giallo. Non incide).