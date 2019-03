© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Lecce Jacopo Petriccione ha parlato in conferenza stampa tornando sul roboante 7-0 inflitto all’Ascoli dove è andato anche a segno: “Segnare davanti ai nostri tifosi è stato bello, ma quella di sabato è stata una gara strana perché non mi era mai capitato di essere sul 5-0 dopo mezzora di gioco anche se si vedeva fin dalle prime battute che avevamo una marcia in più. Se a inizio anno speravo in un piazzamento play off per come giocavamo, nonostante la priorità fosse la salvezza, adesso non ci possiamo accontentare e dobbiamo giocarci la promozione fino alla fine - continua Petriccione come riporta il sito del club – Pescara? All’andata non meritavamo di perdere, ma finimmo in nove. Incontreremo un avversario forte, che verrà qui alla caccia della vittoria, ma troverà un Lecce combattivo come sempre”.