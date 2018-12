Lecce, Petriccione: "Piedi per terra perché il campionato è lungo"

Risultato finale: Carpi-Lecce 0-1

Jacopo Petriccione, giocatore del Lecce, ha parlato così nel post partita della vittoria conquistata contro il Carpi: “Noi lavoriamo per fare bene tutte le domeniche, questa gente è uno spettacolo, grazie a loro siamo lì su. Dobbiamo restare con i piedi per terra perché il campionato è lungo. La Serie B è un campionato difficile, contro chiunque giochi fai fatica. Ci sta soffrire, ma lo abbiamo fatto da squadra. Giocando lì in mezzo devo dare equilibrio alla squadra, il mister mi chiede tanto ma è una cosa bella perché mi piace la responsabilità. Liverani dodicesimo in campo? Lui è un martello tutti i giorni, è normale che sia cosi, i risultati si vedono. Siamo una rosa ampia, chiunque scende in campo fa bene. Obiettivo restare in Serie B? Normale che quando sei su la classifica è bella, ma bisogna restare con i piedi per terra e continuare tutto questo entusiasmo”.