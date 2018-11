Lecce, Petriccione: "Qui per Liverani. Voglio crescere e salvarmi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Lecce Jacopo Petriccione ha parlato dalle colonne del Corriere del Mezzogiorno del momento della squadra salentina e degli obiettivi stagionali: “«Ho sempre detto che non mi aspettavo la personalità di questa squadra, e invece siamo stati bravissimi a dimostrarla in ogni campo. A livello di qualità, però, non ho mai avuto dubbi sul nostro gruppo. Liverani? Mi ha voluto fortemente qui, è stato fondamentale nella mia scelta e questa è una responsabilità maggiore che mi fa dare il 110% in ogni gara. A Bari sono stato benissimo, ho dei ricordi molto positivi di tutta la stagione. Alla fine ho invece vissuto un periodo molto brutto, di cui faccio anche fatica a parlare, ho visto piangere i magazzinieri, lo staff. È successa una cosa davvero brutta, c’è gente che ha preso in giro tutti. - continua Petriccione – Pescara? Sono primi in classifica, stanno bene fisicamente e mentalmente e giocano con serenità. Poi corrono e praticano un bel calcio con uno dei centrocampi più forti della Serie B. Obiettivi? Voglio crescere e dare il mio contributo alla squadra per mantenere la salvezza, se poi si potrà fare di più ci proveremo. La classifica è ancora corta e con 19 squadre le dinamiche saranno diverse dal passato”.