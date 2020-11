Lecce, Pierno dopo l'esordio: "Un misto di emozioni. Ma è solo un altro punto di partenza"

Il giovane esterno destro Roberto Pierno contro la Virtus Entella ha fatto il suo esordio con la maglia giallorossa dopo essere stato portato in panchina già in tre occasioni (Pordenone, Ascoli e Pescara) in questa stagione. Sui propri canali social il classe 2001 ha espresso tutta la propria felicità per la sua prima fra i grandi: “Un misto di emozioni indescrivibili, racchiuse tutte in un attimo. Quanti sforzi, quanto lavoro, quanti sacrifici per raggiungere un traguardo che non è altro che un nuovo punto di partenza della mia vita. Il sogno è appena cominciato. 08/11/2020. esordio in serie B. Brividi”.