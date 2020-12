Lecce-Pisa, le formazioni ufficiali: Mancosu e Coda in panchina, Soddimo titolare

vedi letture

In campo per la continuità: questa la possibile premessa del match del "Via del Mare" dove, per la 13^ giornata del campionato di B, si affronteranno Lecce e Pisa.

Sul versante di casa, sorprese in attacco, con Mancosu e Coda inizialmente in panchina per far spazio a Listkowski e Stepinski, mentre sul fronte toscano si rivede Soddimo dal 1' dietro le due punte Vido e Palombi. Centrocampo rivisitato, con la squalifica di Mazzitelli, spazio quindi a Gucher, De Vitis e Marin.

Le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Henderson, Tachtsidis, Paganini; Listkowski; Falco, Stepinski

PISA (4-3-1-2): Perilli; Belli, Caracciolo, Benedetti, Pisano; Gucher, De Vitis, Marin; Soddimo; Vido, Palombi