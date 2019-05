Lecce, possibile trasloco a Crotone per le prime gare di Serie A

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Sud il Lecce potrebbe giocare le prime gare casalinghe allo stadio “Ezio Scida” di Crotone qualora i lavori al “Via del Mare” non venissero conclusi in tempo per l’inizio del campionato di Serie A. La società salentina avrebbe già inoltrato una richiesta al sindaco di Crotone e al presidente del club Gianni Vrenna per chiedere l’utilizzo dell’impianto della città calabrese,