© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Lecce punta a blindare Fabio Liverani, tecnico protagonista prima della promozione in Serie B e poi di un grandissimo campionato cadetto che vede i salentini in lotta per la Serie A diretta. Come riporta Pianetalecce.it sul piatto la società giallorossa non metterebbe solo un contratto importante, ma anche un progetto ambizioso per essere protagonisti eventualmente anche in massima serie. Un accordo che non sembra lontano dallo sfociare in una fumata bianca visto che il tecnico è già convinto della serietà della proprietà, della sua solidità economica e della fame di migliorarsi sempre. Senza inoltre dimenticare la presenza e il calore di una tifoseria appassionata.