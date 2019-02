Lecce "quasi" infallibile al Via del Mare. Hellas, poche vittorie fuori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al Via del Mare questa sera si affronteranno due delle formazioni coinvolte nella lotta per la Serie A: il Lecce di Fabio Liverani, neo promosso in cadetteria dopo un lungo purgatorio in Serie C, e l'Hellas Verona di Fabio Grosso.

Una partita dall'alto coefficiente di difficoltà per entrambe, sia per l'importanza del risultato di questa sera che per le qualità tecniche di entrambe le rose.

I numeri, però, come al solito ci danno un'indicazione importante per leggere la gara con qualche ora d'anticipo. Il Lecce, ad esempio, fra le mura amiche ha finora perso una sola delle dieci gare disputate (lo scorso 21 ottobre contro il Palermo), con cinque vittorie e quattro pareggi. Una statistica questa che fa da contraltare con quella sulle gare esterne degli scaligeri: nelle ultime dieci gare lontano dal Bentegodi, infatti, Di Carmine & C. hanno conquistato appena due vittorie, quattro sconfitte e altrettanti pareggi.