Lecce, quel sottile equilibrio tra le gare "in gol" e reti subite

vedi letture

Alle 14:00 il Lecce scenderà in campo nel match contro il Pisa, valido per la 13^ giornata del campionato di B, e si poterà dietro un curioso dato statistico evidenziato dalla Lega B: i salentini stanno andando a segno da 10 gare consecutive, ma stanno anche subendo gol da 11 partite di fila.

In complesso sono 26 le reti giallorosse fatte, 18 i gol subiti.

L'ultima gara a porta inviolata è stata nella trasferta di Ascoli dello scorso 3 ottobre, match vinto dalla formazione di Eugenio Corini per 0-2.