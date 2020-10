Lecce, rammarico Corini: "Portiamo a casa meno di quanto meritiamo"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa post partita, il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha commentato il pareggio ottenuto contro il Cosenza: "E' stata una bella partita, devo fare i complimenti alla mia squadra perchè siamo rimasti sul pezzo nonostante la preoccupazione per i tamponi. Non è semplice affrontare un avversario che si chiude e che riparte con grande rapidità, mi piace molto l'atteggiamento di un Lecce che trasforma sempre in potenziali occasioni tutte le proprie azioni. Cerchiamo di arrivare in porta attraverso un fraseggio che parte da dietro, ritengo che abbiamo le qualità per poter abbinare gioco e risultati. Purtroppo raccogliamo meno di quanto seminiamo ed è un peccato, ma siamo sulla strada giusta in un campionato molto equilibrato. Espulsione? Ero fuori dall'area tecnica per dare indicazioni e non certo per contestare l'operato arbitrale. Non ho ben capito il perchè della risposta di Aureliano, ma sono cose di campo che finiscono lì. Preferisco commentare la partita ed elogiare la prova dei ragazzi, c'erano giocatori che non si erano allenati molto in settimana ma che hanno comunque dato un contributo. Testa al prossimo match, abbiamo tutte le carte in regola per dare soddisfazioni ai nostri tifosi".