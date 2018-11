Lecce, rebus Lucioni: il difensore può giocare a Pescara?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Incognita Fabio Lucioni per il Lecce, in vista della gara contro il Pescara. La squalifica del difensore scadrebbe lunedì 5 novembre ma, secondo la ricostruzione di sololecce.it, il suo impiego è legato anche a una questione di orari. In particolare, considerato che la revoca della sospensiva è arrivata al Lecce a mezzogiorno e pochi minuti del 15 settembre, Lucioni in teoria potrebbe essere impiegato il 5 novembre, visto che la gara contro gli abruzzesi si giocherà in serale. La società salentina, per cautelarsi, avrebbe chiesto un parere all'ufficio legale della Serie B, ricevendo come risposta l'indicazione che quest'ultimo non è tenuto a dare risposte o indicazioni sull'utilizzo dei tesserati, responsabilità delle società. Di conseguenza, il Lecce resta col dubbio: Lucioni è schierabile o meno, a seconda del fatto che per considerare il termine della squalifica si debba tenere presente l'orario o tutta la giornata. Al momento, l'intenzione sarebbe quella di non impiegare Lucioni a Pescara, per cautelarsi ed evitare eventuali problemi.