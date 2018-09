Lecce, retroscena Mancosu. In estate ha rifiutato il Cagliari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista Marco Mancosu è uno dei grandi protagonisti dell'avvio del Lecce in Serie B, con due gol in due reti che però non sono servite a regalare la prima vittoria ai salentini. Come rivela Sololecce.it il centrocampista classe '88 in estate è stato vicino all'addio dopo la promozione in Serie B. Il Cagliari infatti nelle ultime ore del mercato ha infatti fatto un tentativo per portare il centrocampista in Sardegna trovando però il rifiuto del giocatore, cagliaritano e tifoso del club rossoblù, che voleva fortemente difendere la Serie B appena conquistata coi giallorossi.