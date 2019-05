© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sarà il pubblico della grandi occasioni al Via del Mare per la sfida fra il Lecce e lo Spezia che potrebbe regalare ai salentini la promozione diretta in Serie A. Il club aveva chiesto infatti la riapertura della Curva Sud per spingere ancor di più la squadra di Liverani verso un traguardo insperato a inizio stagione. Una richiesta che è stata accolta con la capienza dello stadio che così salirà a 29mila spettatori. Questo il comunicato apparso sul sito del Lecce:

“Questa mattina si è riunita la CPVLPS che ha accolto la richiesta dell’US Lecce della riapertura integrale della Curva Sud, con ampliamento di ulteriori 3.026 posti, portandola alla capienza massima di 6.367. Alla luce di questa decisione la capienza totale del Via del Mare è di 29.122. La vendita dei 3.026 tagliandi di Curva Sud (superiore ed inferiore) partirà dalle ore 12.30 di oggi”.