Lecce, ripresa immediata dei lavori in vista del Verona

Al termine della gara di ieri pomeriggio con il Cittadella, mister Liverani ha dato appuntamento ai calciatori per questa mattina. Presso la Cittadella dello Sport di Martignano è iniziata la settimana di lavoro che porta alla partita con il Verona (venerdì ore 21.00). Hanno lavorato in differenziato Petriccione e Riccardi. Domani è in programma un allenamento, a porte chiuse, al mattino al Via del Mare.