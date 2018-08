Lecce-Salernitana, temporaneamente sospesa la prevendita dei biglietti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piccolo intoppo legato alla vendita dei ticket per la sfida di Serie B tra Lecce e Salernitana. Il club campano, attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter, ha comunicato che a seguito di un intervento della Questura di Lecce la prevendita dei biglietti per la gara in programma domenica è temporaneamente sospesa. Saranno comunicati nuovi aggiornamenti in merito appena disponibili.