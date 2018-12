© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manuel Scavone, centrocampista del Lecce, ha parlato dopo la vittoria contro il Padova: "C'ero andato vicino col Venezia, ma ora sono contento di essermi sbloccato davanti ai nostri tifosi. Sono contento di aver dato una mano alla squadra a vincere una partita importante. Adesso abbiamo ancora una partita prima del giro di boa, poi proveremo a limare i limiti mostrati contro il Padova. I rigori? Dispiace perché abbiamo dominato una partita e per dettagli abbiamo permesso agli ospiti di rientrare in gara. Dobbiamo crescere. Per poter stare in alto dobbiamo limare i dettagli negativi".