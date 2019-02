© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutto è bene quel che finisce bene. E' la sintesi del messaggio postato quest'oggi da Manuel Scavone, centrocampista del Lecce che venerdì sera nella sfida contro l'Ascoli ha perso i sensi per qualche secondo di gioco a seguito di uno scontro con Beretta. "Eccomi qui tutto intero - ha scritto il giocatore su 'Instagram' -, fortunatamente dopo il grande spavento sono a casa con la mia famiglia…ringrazio tutte le persone che in questo momento mi hanno contattato con messaggi e telefonate… che sono veramente tante e non me lo aspettavo! chiedo scusa se non riesco a rispondere a tutti…”.