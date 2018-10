Lecce, Scavone: "Hellas? Esame difficile, ma non impossibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Sololecce.it il centrocampista Manuel Scavone ha parlato dopo il pareggio con il Cittadella guardando già alla sfida di Verona contro l'Hellas: “Abbiamo giocato con maturità contro una squadra che negli ultimi due anni ha fatto sempre meglio. Ci è mancato il colpo del 2-0 anche perché la stanchezza si è fatta sentire, con un po' più di malizia forse non avremmo subito il loro gol. Ma analizzeremo tutto col mister. - continua Scavone – In queste tre gare in pochi giorni abbiamo fatto un percorso in crescendo conquistando sette punti. Ora dobbiamo continuare senza aver paura. Verona è un esame difficile, ma non impossibile”.