Lecce, Scavone: "Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Protagonista della conferenza stampa in casa del Lecce Manuel Scavone, centrocampista dei salentini, ha fatto il punto in vista del derby contro il Foggia: “Il nuovo caos in Serie B? Da quest’estate si parla sempre di eventuali cambiamenti al format del campionato. A prescindere da quello che si dice noi siamo dei professionisti e dobbiamo preparare al meglio la gara che ci attende. Ci attende il derby con il Foggia e come tutti i derby sono più sentiti per i tifosi.Speriamo di regalare ai nostri sostenitori una bella soddisfazione. Il nostro obiettivo quest’anno è raggiungere la salvezza quanto prima, poi è normale che se ci fosse la possibilità di togliersi altre soddisfazioni non ci tireremo indietro. Analogie con la scorsa stagione a Parma? Sinceramente no. L’anno scorso il nostro gioco si incentrava più sulla fase difensiva e ripartenze, mentre in questa stagione, con mister Liverani, cerchiamo di giocare palla a terra a partire dal reparto arretrato.”