Pescara e Lecce sono in campo, ma parte delle tifoserie non sono neanche presenti allo stadio, bensì a scontrarsi tra di loro in località Trepuzzi, sulla statale Brindisi-Lecce. Grande caos, intorno a quello che sarebbe stato un agguato causa di diversi feriti. In attesa di ulteriori aggiornamenti dalle parti, sono da registrarsi questi episodi di violenza. E che una sostanziosa fetta dei sostenitori abruzzesi non è mai entrata nell'impianto del Via del Mare.