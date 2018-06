Lecce, sfida alla Salernitana per l'attaccante della Ternana Montalto

© foto di Federico Gaetano

Venti gol nell'ultimo campionato di Serie B sono un bel biglietto da visita per Adriano Montalto. La Ternana dal canto suo ha messo in conto di lasciar partire il suo attaccante per consentirgli di misurarsi nuovamente col torneo cadetto e l'ultima pretendente in ordine di tempo, secondo La Gazzetta dello Sport, è il Lecce. Per Montalto è forte però anche l'interesse della Salernitana.