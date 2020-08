Lecce, si parte per la nuova stagione: i convocati per il raduno del 23 agosto

Smaltite le scorie per la delusione della retrocessione in B, per il Lecce è tempo di pensare al futuro. Con la squadra che, come riferiscono i canali ufficiali del club, è stata convocata agli ordini di mister Fabio Liverani entro le 19:00 di domenica 23 agosto.

Da segnalare la presenza di Mattia Felici, che il tecnico non ha mandato - almeno per il momento - in prestito (il Palermo era in pole per riaverlo), volendolo valutare per costruire su di lui il futuro giallorosso.

Di seguito l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Bleve, Ferreira, Vigorito

DIFENSORI: Benzar, Calderoni, Gallo, Lucioni, Meccariello, Monterisi, Riccardi, Rispoli, Rossettini, Vera

CENTROCAMPISTI: Majer, Mancosu, Petriccione, Shakhov, Tachtsidis, Tsonev

ATTACCANTI: Dubickas, Falco, Felici, Lo Faso.