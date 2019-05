Lecce-Spezia, il club salentino chiede la riapertura di tutta la Curva Sud

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

In vista dell'ultima gara casalinga contro lo Spezia il Lecce, in previsione anche di una possibile festa-promozione, ha chiesto agli organi competenti la riapertura della Curva Sud per avere il massimo dell'affluenza allo stadio. Questo il comunicato:

"L'U.S. Lecce comunica che è stata presentata agli Organi preposti un'istanza per la riapertura integrale del settore Curva Sud dello stadio Via Del Mare.

Tale richiesta sarà valutata sotto i profili della sicurezza nei prossimi giorni al fine di poter garantire la disponibilità di ulteriori 3.000 posti del settore Curva Sud".