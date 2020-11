Lecce, Stepinski: "Corini è un trascinatore, Mancosu è di un'altra categoria"

Prima il gol in Coppa Italia contro il Torino, poi la doppietta contro il Pescara: una settimana di livello per Mariusz Stepinski, che ha finalmente ritrovato la via del gol. L'attaccante del Lecce si è raccontato dalle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Mi mancava tanto il gol. Dopo aver sprecato una grande occasione a Cosenza, ho pensato all’incubo vissuto nello scorso campionato in A con il Verona. Solo a dicembre, quasi alla fine del girone d’andata, firmai la prima rete, proprio contro il Torino. Stavolta sono stato più veloce...! Ho scelto il Lecce per dimostrare le mie qualità. Dal Chievo ero passato alla squadra di Juric, che mi ha aiutato a crescere, anche se speravo di giocare di più. Corini è un trascinatore, con le sue grida è come se fosse con noi in campo".

E quando gli viene chiesto se con lui, Pettinari, Mancosu e Falco il Lecce ha l’attacco più forte della B: "Inutile fare paragoni. Ma Mancosu è di un’altra categoria. Che qualità! Marco mi sorprende sempre più".