Lecce, Stepinski: "Il campionato inizia adesso. La pressione? C'è sempre ma non è un alibi"

Mariusz Stepinski, attaccante del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoB.com sulla sua nuova avventura in Salento: "Siamo reduci da due vittorie, tuttavia non abbiamo ancora fatto niente. Diciamo che questi 6 punti sono una buona base da cui ripartire. Il vero campionato però inizia adesso, con tante gare ravvicinate. Se pesa la pressione? La pressione è normale, ogni giocatore dev'essere abituato a conviverci. Puoi avere la pressione di dover vincere lo scudetto, salire di categoria, centrare la salvezza... La pressione c'è sempre. Ma non dev'essere un alibi. Il nostro obiettivo è risaputo, faremo di tutto per centrarlo. L'Europeo 2021 con la Polonia? E' una domanda che mi pongono in tanti, ma al momento è prematuro parlarne. Dopo 4 gol siglati tra Serie B e Coppa Italia non posso pretendere di essere convocato. Devo ancora segnare tanto. Magari ne riparliamo nell'anno nuovo...".