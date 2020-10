Lecce, Stepinski si presenta: "Ho deciso subito di venire qui. Voglio far parlare il campo"

Il neo attaccante del Lecce Mariusz Stepinski ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza: “Quando il mio procuratore mi ha parlato di questa possibilità ho detto subito di procedere, mi sono informato e in due ore ho deciso. Mi aspetto un campionato difficile e secondo me devo dare più attenzione per far crescere me stesso e la squadra, bisogna essere concentrati in ogni partita senza pensare troppo al futuro. - continua il polacco come riporta Tuttocalciopuglia.com - La squadra? Ci sono tanti giocatori importanti per vincere il campionato, vediamo cosa riusciamo a fare ma non voglio fare promesse perché come detto dovrà parlare direttamente il campo".