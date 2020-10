Lecce, Stepinski si sblocca in Coppa Italia: il colpo dell'estate ha dato il primo frutto

Alla quinta presenza con la maglia del Lecce arriva anche il primo gol in giallorosso per Mariusz Stepinski, arrivato in estate dall'Hellas Verona come grande colpo per l'attacco di Corini. Il ragazzo polacco, arrivato dopo i tre gol messi a segno in 24 presenze nella scorsa stagione, ha bisogno di fiducia e continuità per confermare le qualità che lo avevano portato sui taccuini dei migliori club europei. La scelta di ripartire dalla Serie B potrebbe essere lungimirante, con il tecnico dei salentini che è pronto a dargli fiducia e che ha intenzione di portarlo tra i migliori marcatori della categoria. La capocciata vincente contro il Torino nel terzo turno di campionato potrebbe essere quella della svolta, anche se la sfortuna ha messo lo zampino anche in questa prestazione vista la sostituzione obbligata alla fine del primo tempo a causa di un giramento di testa che non gli ha permesso di proseguire il match.