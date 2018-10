Lecce, Sticchi Damiani: "A Foggia per giocarsela a viso aperto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato in vista del derby contro il Foggia: “Andiamo a Foggia per esprimere il nostro gioco, come fatto contro il Palermo, per dimostrare di essere nati per tenere testa a tutti. La tifoseria, come sta facendo, deve stare vicino ai ragazzi anche dopo il passo falso coi siciliani. Quella sconfitta brucia ancora perché avevamo giocato bene contro una squadra molto forte e avremmo meritato il pareggio. Ma questo non ferma il nostro percorso di crescita. - continua Sticchi Damiani come riporta Sololecce.it - Chiunque viene chiamato in causa in questo Lecce offre il massimo. Abbiamo affrontato il Palermo e probabilmente faremo ugualmente anche con il Foggia senza elementi del calibro di Bovo, Lucioni, Falco, dei top player della categoria. Ma giochiamo alla pari, questo ci fa sperare e credere nel futuro".