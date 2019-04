Dalle colonne della Gazzetta del Mezzogiorno il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani attacca la terna arbitrale dopo la sconfitta sul campo della Cremonese: “Siamo stati costretti a giocare in dieci per quasi tutta la partita e questo sicuramente non è stato d’aiuto. Siamo stati maltrattati da alcune scelte arbitrali, non potremo contare su La Mantia contro il Carpi perché dopo 5 minuti è stato ammonito nonostante avesse subito lui un contatto. Anche Petriccione non meritava il giallo. - conclude Sticchi Damiani – Poi certo siamo stati anche sfortunati con il miracolo di Agazzi su Meccariello. Non era la nostra giornata evidentemente”.