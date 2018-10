Lecce, Sticchi Damiani: "Auguro al Bari di risalire in tempi brevi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dal TG regionale della Rai il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato anche dei rivali del Bari, avversari mancati di questa stagione: “È strano vedere il bari così in basso e pensare che molti nostri tifosi dopo 6 anni in Serie C non vedevano l'ora di tornare in B proprio per disputare il derby coi galletti. Purtroppo così non è stato. - continua Sticchi Damiani come riporta Barinelpallone.it - Rialzarsi e durissima, non posso che augurare ai galletti di tornare su in tempi brevi. Ma non sarà facile, basti pensare a quello che il Lecce ha passato in questi ultimi anni”.