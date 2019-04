Lecce, Sticchi Damiani: "Col Brescia gara speciale. Arriviamoci sereni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle pagine di SoloLecce.it arrivano le parole di Saverio Sticchi Damiani dopo la vittoria sul Perugia e vista del big match contro il Brescia in programma al Via del Mare: "La vittoria sul Perugia? Vittoria stupende, successo ottenuto nelle difficoltà, con tantissimi calciatori fuori e anche l'emergenza a gara in corso con il problema fisico di Marino. Una partita contro un avversario che ha dato l'anima, una vittoria che per noi vale tanto sotto molti punti di vista. La classifica? Il pari del Palermo dimostra che tutte le partite di questo campionato vanno giocate, sino alla fine. E' impossibile pensare a gare scontate, poi non parliamone per quanto riguarda la partita di domenica, che si prepara da sola e dirà moltissimo sul nostro futuro. La gara col Brescia? Ci aspettiamo una grandissima affluenza di pubblico, abbiamo abolito omaggi e tagliandi di favore. E' un crocevia importante del campionato, una partita speciale. Dobbiamo riscattare l'immeritata sconfitta dell'andata, dunque questa partita ha mille motivazioni. Ci dobbiamo arrivare sereni, con tutta la nostra gente dietro. Vogliamo fare un miracolo, se non ci riusciremo l'11 maggio ci proveremo con i play off. Ma domenica intanto godiamoci questa grande notte".