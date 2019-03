© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio contro il Crotone Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SoloLecce.it: "Punto meritato su un campo difficilissimo contro una squadra in fiducia, con un grande organico e che si ritrova a lottare per la salvezza. Un avversario che in casa non concede niente e che nelle ultime due partite non aveva subito gol. Noi siamo riusciti a fare una grande partita, imponendo il nostro modo di giocare. Il recupero con l'Ascoli? Testa all'Ascoli, anche se ci saranno da recuperare tantissime energie perché a Crotone davvero abbiamo speso una infinità di forze. La società sente il momento della stagione, ha preso un charter per volare già ieri notte dopo la partita e allenarsi subito tranquillamente senza spostamenti in pullman che stancano molto. Sabato conto sulla nostra gente, sulla risposta che ci daranno i tifosi per vincere questa partita importantissima sul nostro cammino".