Lecce, Sticchi Damiani: "Con Corvino nuovo corso incentrato sui giovani"

vedi letture

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato a Sky Sport del nuovo corso targano Corvino: “Si è appena chiuso un ciclo pieno di successi, che ci ha permesso di risalire dalla Lega Pro alla Serie A in poco tempo. Per questo ringrazierò sempre Meluso per il lavoro svolto. Ora inizia un nuovo corso con grande attenzione ai giovani e alla crescita dei giocatori. Corvino in questo senso è una garanzia di successo anche se ci attenderà un processo più lungo rispetto a quello appena concluso. Se poi arriveranno successi sportivi nell’immediato ci faremo trovare pronti come sempre”.