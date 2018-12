Lecce, Sticchi Damiani: “Danneggiati dall'arbitro, ci faremo sentire"

Nel pomeriggio il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato di quanto accaduto contro il Brescia nell’ultimo turno: “La squadra si è comportata egregiamente, con l’unico demerito che è stato quello di essersi chiusi un po’ troppo nella parte finale della gara e da li è maturata una sconfitta non meritata. Sull’esito finale della gara di Brescia come causa al primo posto ci metto, come anche il nostro allenatore, gli ultimi minuti in cui si poteva fare meglio. Poi, ma non sarà mai un alibi per noi, l’aver assistito ad un arbitraggio che ci ha danneggiato rispetto ad un unico episodio e mi riferisco alla mancata espulsione di Tonali per doppia ammonizione. Se dopo la sconfitta di Pescara il designatore degli arbitri, che era presente alla gara, ci disse che le due espulsioni, maturate per doppie ammonizioni, ai nostri danni erano giuste, allora anche sulla situazione di Tonali non c’è spazio di interpretazione, in quanto il calciatore andava ammonito la seconda volta per quel brutto fallo, sebbene si fosse ancora nella parte iniziale della partita. - conclude Sticchi Damiani come riporta il sito del Lecce - Ora ci aspetta la gara con il Padova, che ha un doppio valore. Da un lato, visto che giochiamo contro una neopromossa come noi, ci permetterebbe di mettere una seria ipoteca sulla salvezza, e dall’altro ci potrebbe proiettare verso ragionamenti più ambiziosi.”