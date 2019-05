© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Anch'Io lo Sport il presidente del Lecce, club neopromosso in Serie A, Saverio Sticchi Damiani ha risposto anche a una domanda in cui gli chiedevano se Daniele De Rossi, fresco d’addio alla Roma, avrebbe potuto essere un rinforzo per il club salentino: “Ancora non abbiamo fatto una riunione tecnica, la faremo nei prossimi giorni. De Rossi è un calciatore strepitoso per noi sarebbe un lusso. Nel suo ruolo abbiamo un Tachtsidis che consideriamo un elemento di primissima fascia, con il quale da gennaio abbiamo fatto un salto di qualità. Per il mercato che vogliamo fare punteremo tanto su giovani di qualità".