Lecce, Sticchi Damiani: "Fatti i tamponi alle 2 di notte pur di essere in campo a Cosenza"

Dalle colonne della Gazzetta del Mezzogiorno, come riferisce pianetalecce.it, è intervenuto il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, che ha fatto il punto della situazione dopo il pari contro il Cosenza: “Sono stati due giorni faticosissimi, nei quali per rispettare il protocollo abbiamo effettuato i tamponi alle due di notte pur di essere in campo. Mi sarebbe piaciuto che gli sforzi fatti fossero premiati dal risultato e sono amareggiato per come è terminato il match. Meritavamo i tre punti e mi è sembrato che in campo, tra noi ed i nostri avversari, ci fosse una netta differenza. E’ vero, un peccato non averla concretizzata. Dopo il rigore parato a Coda e l’occasionissima non sfruttata da Stepinski mi è balenato il pensiero che potesse arrivare la beffa, che puntualmente è giunta in avvio di ripresa. Il calcio purtroppo è questo e quando si spreca tanto capita di sovente di essere puniti. Tra l’altro ad accrescere il rammarico c’è il fatto che la rete del pareggio dei calabresi fosse viziata d fuorigioco. Questo errore arbitrale fa il paio con quello che ci ha penalizzati a Brescia dove ci è stata annullata la rete del pareggio regolare. Mi auguro che ci capiti anche di essere fortunati in qualche valutazione arbitrale".