Lecce, Sticchi Damiani: "Fatto 30 non siamo riusciti a far 31. Serve più pragmatismo"

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato del pareggio contro la Salernitana nel turno infrasettimanale di ieri: “Abbiamo messo in campo una prestazione davvero importante, un gara di grande qualità con un dominio continuo. Mi è piaciuto il gioco organizzato e la voglia di vincere a tutti i costi. Purtroppo fatto trenta non siamo riusciti a fare trentuno, forse siamo stati troppo leziosi sotto porta e dovremmo essere più pragmatici. - continua Sticchi Damiani al Nuovo Quotidiano di Puglia - Falco? Ci sarà spazio per tutti come successo per Pettinari. Il mister sta valutando la rotazione dei giocatori in base alle sue esigenze. Ora, dopo aver pareggiato con tre squadre d’alta classifica, dobbiamo tornare a vincere e speriamo di farlo già dalla prossima”.