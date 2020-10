Lecce, Sticchi Damiani: "Grande reazione dopo lo 0-2. Pubblico? Abbiamo bisogno di loro"

Dalle colonne del Nuovo Quotidiano di Puglia il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato del pareggio contro la Cremonese tornando a sottolineare l’importanza del ritorno del pubblico allo stadio: “È stata davvero una bella partita, peccato per quell’urlo strozzato in gola sul fischio finale, sarebbe stata una vittoria bellissima che la squadra, i ragazzi, avrebbero meritato sul campo dopo una straordinaria reazione. Sta nascendo un nuovo Lecce e si intravede il futuro possibile, la squadra ha avuto il merito di reagire colpo su colpo ma sicuramente ci sono ancora cose da migliorare. Ci si è trovati subito in svantaggio per una sfortunata reazione, qualche incertezza invece l’abbiamo avuta sul gol dello zero a due. In difesa c’è stata una vera rivoluzione, dello scorso anno in quel reparto è rimasto il solo Lucioni, i ragazzi hanno bisogno di giocare un po’ di partite insieme. - conclude Sticchi Damiani - Aver ritrovato il pubblico è stato un antipasto, mille persone non sono niente nel nostro stadio, ma almeno si è vista un po’ di percezione della gara, noi abbiamo bisogno della nostra gente“.