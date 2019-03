© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio contro il Crotone il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato della prestazione della squadra e sottolineato ancora una volta il sostegno dei propri tifosi: “Un punto meritato in una partita tosta e difficile contro una squadra forte. Siamo riusciti a fare una partita importante ribattendo colpo su colpo con i giocatori che sono usciti stremati dal campo. - continua il numero uno salentino come riporta Tuttocalciopuglia.com - .Quest'anno i nostri tifosi ci stanno dando una mano incredibile in casa e fuori. Ti mettono tanta carica e noi dobbiamo ringraziarli perché giocare con tanto pubblico al seguito è un vantaggio”.