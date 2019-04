© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha commentato la sfida vinta oggi dai suoi contro il Carpi: “Il primo tempo è stato complicato anche per via delle condizioni del terreno di gioco. Dopo il terreno si è asciugato e siamo usciti alla grande - riporta Tuttocaciopuglia.com -. Oggi godiamoci la vittoria, non voglio parlare degli errori arbitrali. Gli episodi come quelli di oggi danno fastidio. Per la partita di Perugia, abbiamo tempo per recuperare un po’ di giocatori. Oggi abbiamo giocato con ragazzi che erano stati impiegati meno nel corso della stagione. Bravi a tutti, questa rosa ha una grande forza e qualità”.