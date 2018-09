Lecce, Sticchi Damiani: "Palombi giocatore importante. Lo sapevamo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha elogiato l'avvio di stagione del centravanti Simone Palombi, capocannoniere di Serie B andato a segno con una doppietta nell'ultima gara contro il Livorno: “Palombi ha fatto un'altra prestazione eccellente, sapevamo che stavamo mettendo le mani su un calciatore importante e per questo l'abbiamo preso in prestito con diritto di riscatto. Alla Lazio spetta un eventuale controriscatto che ci permetterebbe comunque di fare una plusvalenza importante. - conclude Sticchi Damniani come riporta Sololecce.it - Per ora ce lo godiamo, è un giocatore nostro che potrà continuare a esserlo in futuro”.