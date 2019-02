© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani dopo la vittoria sull’Hellas Verona ha elogiato la squadra per la risposta data dopo la sconfitta contro il Cittadella: “Abbiamo dimostrato che quello di Cittadella è stato un incidente di percorso che ci deve insegnare come non si possa avere cali di concentrazione. Contro il Verona abbiamo proposto grande qualità come pochissime squadre di questa categoria possono fare. La classifica dice che siamo la quarta forza e dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo raggiunto la salvezza a febbraio, abbiamo potenzialità ancora sconosciute, quando ci sono squadre costruite per il vertice che probabilmente lotteranno fino alla fine per essere certi della salvezza. Ora dobbiamo puntellare la zona play off e poi penseremo al resto. - conclude Sticchi Damiani come riporta Sololecce.it - La Mantia? Sta facendo un campionato eccezionale, strepitoso, è già a quota 10 reti senza tirare rigori e questo dimostra il valore del giocatore e la bontà della scelta fatta in estate. Andrea è stato un investimento grosso, molto grosso: siamo felici che si stia ripagando con il rendimento. Un'operazione senza dubbio riuscita".