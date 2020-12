Lecce, Sticchi Damiani: "Rammarico enorme per il pari, gol del Frosinone è in fuorigioco"

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta del Mezzogiorno, ha parlato del pareggio arrivato contro il Frosinone: "Gli episodi sono stati tutti contrari al Lecce e nonostante ciò stavamo portando a casa la vittoria, che ci è sfuggita in extremis. Il pareggio di Novakovich, dal vivo sembrava in fuorigioco, come poi hanno confermato le immagini televisive. Il rammarico è enorme. Peccato, vincere partite del genere vale doppio. Dopo 15′ ci è stato assegnato contro un rigore che non c’era, stante la dinamica dell’azione. Questo episodio ci ha condizionati per i 20′ seguenti. Poi abbiamo perso Lucioni per infortunio e nonostante ciò abbiamo ribaltato il risultato. E’ uscito Dermaku nella ripresa. Non era semplice esprimere un buon calcio contro una squada scorbutica come il Frosinone che è forte e propone un certo tipo di gioco“.