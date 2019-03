Intervistato dal Nuovo Quotidiano di Puglia il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato in vista del derby contro il Foggia: “Contro il Palermo la squadra ha giocato bene, ha creato diverse occasioni da rete e fatto il massimo sforzo anche se il risultato non è arrivato. - continua Sticchi Damiani - La squadra è in salute, sta bene. Con il Foggia faremo una prestazione come quella contro il Verona, ne sono convinto, sapremo reagire. Sono molto fiducioso e da qui alla fine diremo la nostra“.