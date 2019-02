Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani dalle colonne de La Gazzetta del Mezzogiorno è tornato a parlare di Manuel Scavone dopo quanto accaduto nella sfida contro l’Ascoli: “Abbiamo vissuto due giorni durissimi, che resteranno indelebili nella nostra memoria, in quella di tutti i presenti allo stadio. Quando è accaduto l’episodio e negli interminabili minuti che sono seguiti siamo stati tutti in grandissima apprensione per le condizioni di Manuel. - continua Sticchi Damiani – Se le cose sono andate bene lo dobbiamo a uno staff medico di prim’ordine che ha garantito al nostro calciatore un intervento tempestivo e altamente qualificato”.