Lecce, su Chiricò piomba la Ternana

© foto di Giuseppe Scialla

Il futuro di Cosimo Chiricò al Lecce resta ancora in bilico nonostante le parole di Meluso che in più di un'occasione ha ribadito di voler preservare l'investimento fatto in estate portando l'esterno offensivo in giallorosso. Secondo quanto riferisce Sky Sport però sul calciatore classe '91 si starebbe muovendo la Ternana in Serie C che nelle prossime ore potrebbe accelerare per provare a rinforzare il reparto offensivo con l'ex Foggia e Cesena.