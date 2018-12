Non c’è solo il Catania sulle tracce dell’esterno offensivo Cosimo Chiricò, classe ‘91, in uscita dal Lecce. Sul talentuoso calciatore c’è stato nelle ultime ore un inserimento importante del Monza pronto a presentare un’offerta importante all’attaccante per portarlo in Brianza. Lo rivela PianetaLecce.it spiegando che il calciatore non vorrebbe scendere di categoria e giocarsi le sue chance in Serie B.