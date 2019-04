© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Ha parlato così Andrea Tabanelli, centrocampista del Lecce, ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta contro il Brescia. "Quest'anno sono riuscito a migliorare la realizzazione, sono contento per la squadra e per il pubblico. Ci abbiamo creduto fino all'ultimo, queste partite sono le più belle. Siamo contenti per il risultato di questa sera, mancano ancora due partite per raggiungere il sogno. Da domani pedalare perchè a Padova sarà dura. Abbiamo dimostrato continuità, mancano ancora tre partite. L'importante è vincere".